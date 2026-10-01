Norman Rodríguez explota contra el arbitraje tras derrota de Deportes Concepción: ''Le quedó grande el partido''

O'Higgins dio el primer golpe ante Deportes Concepción en la llave de cuartos de final de la Copa Chile, luego de imponerse por un agónico 1-0 en el partido de ida disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Tras la derrota, en el cuadro penquista apuntaron contra el arbitraje de Cristián Garay, al considerar que se vieron perjudicados por el desempeño del juez FIFA.

En ese contexto, Norman Rodríguez, defensa y una de las figuras del conjunto lila durante esta temporada, manifestó su molestia con el réferi.

"Partido difícil, se marca por un detalle al final del partido. Yo creo que hubo otros detalles y me parece que le quedó grande el partido a cierta persona, así que caliente", lanzó el zaguero charrúa en TNT Sports.

Cabe consignar que la revancha entre Deportes Concepción y O'Higgins se disputará este domingo 4 de octubre, a las 15:30 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

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