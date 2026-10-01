Alejandro Tabilo enfrentará a Denis Shapovalov en octavos del ATP 500 de Tokio

Alejandro Tabilo (31° del mundo) volvió a los festejos en el circuito con un tremendo debut en el ATP 500 de Tokio, en Japón, donde aplastó al estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo cabeza de serie, por un rotundo 6-1 y 6-2 para sumar su primer triunfo en esta gira por Asia.

Tras su arrollador estreno en el certamen nipón, "Jano" estaba a la espera por conocer su rival en octavos de final, el cual saldría del ganador de la llave entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el invitado local Sho Shimabukuro (108°).

Finalmente será el norteamericano, quien derrotó al japonés por parciales de 7-5 y 6-1 y ahora enfrentará por primera vez al nacional en el tour. El duelo asoma complicado, debido a que si bien "Shapo" está lejos del nivel que lo llevó a ser 10 del planeta en 2020, viene recuperando confianza. De hecho, la semana pasada alcanzó semifinales en el ATP 250 de Chengdú.

El partido entre Tabilo y Shapovalov no aparece programado para este viernes, por lo que se disputaría el sábado en horario por confirmar.

En caso de vencer, el chileno podría enfrentar en cuartos de final al español Carlos Alcaraz (3°), primer favorito y campeón defensor, quien debutó con trabajado triunfo sobre el estadounidense Alex Michelsen (34°) por 7-6, 4-6 y 6-1 y en ronda de 16 mejores se medirá con el italiano Matteo Arnaldi (37°).

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