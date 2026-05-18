Prensa española rinde tributo a Alexis Sánchez tras salvarse del descenso ante el Real Madrid

Pese a la derrota por 1-0 frente a Real Madrid, el Sevilla FC de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo aseguró matemáticamente su permanencia en la Liga española, sellando así su salvación del descenso.

Mientras Gabriel Suazo fue titular en el conjunto andaluz, Alexis Sánchez volvió a tener protagonismo tras ingresar en el segundo tiempo. El delantero chileno estuvo cerca de marcar el empate para su equipo, aunque no logró concretar una clara oportunidad frente al arco rival.

La actuación del goleador histórico de la Roja no pasó desapercibida para la prensa española, que destacó especialmente su esfuerzo y compromiso en el tramo final del encuentro.

El sitio El Desmarque calificó al tocopillano con nota 7 y señaló: "Un futbolista de postín que lo ha dado todo siendo importantísimo en el tramo final. Una vez más, lo intentó todo, hasta que Sánchez Martínez terminó por desesperarle".

Por su parte, el medio Correo de Andalucía también valoró el aporte del atacante chileno, otorgándole un 6 y resaltando su participación ofensiva.

"La primera acción destacada en ataque fue un muy buen balón de gol a Akor Adams, desperdiciado por la lentitud del nigeriano. Varios controles de calidad en una tarde espesa del Sevilla en ataque", publicó el citado medio.

En tanto, El Pespunte también evaluó a Alexis con nota 7 y destacó el impacto que tuvo desde su ingreso al terreno de juego.

"Entró en el 53 por Maupay y desde el principio aportó dinamismo y llegada al equipo. En el 63 le sirvió en bandeja de plata el empate a Akor Adams, pero falló el 9 y luego se dedicó a buscar el empate como el que más", sostuvo el portal español.

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