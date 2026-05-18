Clásico entre la UC y Colo-Colo resalta en programación de la 13ª fecha de la Liga de Primera

La fecha arrancará este viernes 22 de mayo con el partido donde Everton recibirá al campeón Coquimbo Unido a las 20:00 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
Terminó la 12ª fecha de la Liga de Primera 2026, pero la acción no se detiene y este fin de semana continuará con el desarrollo de la 13ª jornada.
Todo arrancará este viernes 22 de mayo con el partido donde Everton recibirá al campeón Coquimbo Unido a las 20:00 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
En tanto, el sábado se disputarán tres compromisos, mientras que el domingo resalta el clásico entre Universidad Católica y el líder Colo-Colo, a las 18:00 horas en el Claro Arena.
Consignar que el cotejo entre Universidad de Chile y O'Higgins, en el Estadio Nacional, fue reprogramado para el jueves 18 de junio.
VIERNES 22 DE MAYO
SÁBADO 23 DE MAYO
DOMINGO 24 DE MAYO
12:30 horas, Deportes Concepción vs. Huachipato, estadio Ester Roa Rebolledo.
15:00 horas, Deportes La Serena vs. Deportes Limache, estadio La Portada.
18:00 horas, Universidad Católica vs. Colo-Colo, Claro Arena.
JUEVES 18 DE JUNIO
20:00 horas, Universidad de Concepción vs. O'Higgins, Estadio Nacional.
PURANOTICIA