Clásico entre la UC y Colo-Colo resalta en programación de la 13ª fecha de la Liga de Primera

Terminó la 12ª fecha de la Liga de Primera 2026, pero la acción no se detiene y este fin de semana continuará con el desarrollo de la 13ª jornada.

Todo arrancará este viernes 22 de mayo con el partido donde Everton recibirá al campeón Coquimbo Unido a las 20:00 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

En tanto, el sábado se disputarán tres compromisos, mientras que el domingo resalta el clásico entre Universidad Católica y el líder Colo-Colo, a las 18:00 horas en el Claro Arena.

Consignar que el cotejo entre Universidad de Chile y O'Higgins, en el Estadio Nacional, fue reprogramado para el jueves 18 de junio.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA 13ª FECHA

VIERNES 22 DE MAYO

20:00 horas, Everton vs. Coquimbo Unido, estadio Sausalito.

SÁBADO 23 DE MAYO

12:30 horas, Audax Italiano vs. Cobresal , estadio Bicentenario de La Florida.

, estadio Bicentenario de La Florida. 15:00 horas, Ñublense vs. Universidad de Concepción , estadio Nelson Oyarzún.

, estadio Nelson Oyarzún. 20:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 24 DE MAYO

12:30 horas, Deportes Concepción vs. Huachipato, estadio Ester Roa Rebolledo.

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Deportes Limache, estadio La Portada.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Colo-Colo, Claro Arena.

JUEVES 18 DE JUNIO

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. O'Higgins, Estadio Nacional.

PURANOTICIA