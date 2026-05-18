Jovanny Campusano pidió a disculpas a hinchas de Ñublense tras goleada ante Colo-Colo: "Se nos cae la cara de vergüenza"

Ñublense sufrió una verdadera humillación en su visita a Colo-Colo. El cuadro chillanejo cayó por un categórico 6-2 en el estadio Monumental, por la 12ª fecha de la Liga de Primera.

Jovanny Campusano, lateral del cuadro chillanejo, pidió disculpas a los fanáticos del club por la apabullante derrota sufrida ante el "Cacique".

"Pedimos disculpas por el partido que hicimos. Nos vamos muy tristes, se nos cae la cara de vergüenza. Esto no es lo que veníamos haciendo, nosotros no somos esto. Nos duele...", expresó el zaguero en diálogo con el medio Rincón del Rojo.

"No hay explicaciones ni excusas. Fue un partido totalmente aparte. No sé si se vuelva a repetir un partido así. Pero hacemos la autocrítica a nivel personal y grupal. Hay que seguir trabajando y corregir los errores durante la semana. Tenemos una revancha a la vuelta de la esquina", añadió.

En la misma línea, agregó que "vamos a levantar esto. Hoy no somos los más malos y tampoco éramos los mejores anteriormente. Tenemos que dar vuelta la página rápido. Como hombres, vamos a poner el pecho a las balas y vamos a salir adelante".

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