Prensa española responsabiliza a Alexis Sánchez por el agónico empate del Sevilla ante Valencia

Alexis Sánchez volvió a quedar en el centro de las críticas en España luego de ser apuntado como responsable directo del agónico empate 1-1 que el Sevilla sufrió ante el Valencia en Mestalla. El delantero nacional ingresó en el minuto 85 con la misión de aportar frescura al ataque, pero terminó involucrado en la jugada que derivó en el gol de Hugo Duro en los descuentos.

La acción clave ocurrió en el minuto 92, cuando Sánchez no logró despejar un balón en el área sevillista, lo que permitió que el local encontrara la igualdad. La prensa española, que ya lo había cuestionado a mitad de semana por su opaca presentación ante CD Extremadura por Copa del Rey, volvió a arremeter con fuerza.

El Correo de Andalucía fue categórico al recordar ambos partidos: “En Almendralejo estuvo horrible y en Mestalla es quien no despeja en el 92' en el gol del Valencia”. En esa misma línea, El Desmarque sostuvo que el tocopillano estuvo “otra vez desacertado”, agregando que pese a su entrega “estuvo impreciso con el balón y en la jugada del gol, posiblemente por miedo al penalti, demasiado permisivo”.

Estadio Deportivo también apuntó al delantero chileno, subrayando que aunque tuvo “pocos minutos para valorarle”, perdió el balón ante Ugrinic en el área, acción que terminó significando el empate. Por su parte, El Mira enfatizó que Alexis “saltó al césped a falta de 5' y fue señalado por intentar controlar un balón en el área en la jugada del gol”, añadiendo que aún necesita retomar ritmo competitivo.

Finalmente, ABC Sevilla remarcó que desde su regreso tras la lesión “no es el mismo”, apuntando que tanto él como Joan Jordán “salen en la foto del tanto de Hugo Duro”, que terminó por sepultar la victoria sevillista.

El chileno, que busca recuperar protagonismo en el cuadro andaluz, suma así un nuevo capítulo de cuestionamientos en una temporada marcada por su irregularidad y su lento retorno físico.

