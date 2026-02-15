Prensa española lapida a Gabriel Suazo tras empate del Sevilla ante Alavés

El seleccionado nacional Gabriel Suazo fue uno de los jugadores más criticados por la prensa española tras el empate 1-1 entre Sevilla FC y Deportivo Alavés, encuentro en el que el lateral izquierdo mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

El ex jugador de Colo Colo quedó especialmente expuesto en el gol del empate, donde fue superado en la marca por Toni Martínez, situación que se repitió durante gran parte del partido. Además, no logró proyectarse ofensivamente y fue constantemente sobrepasado por su banda, evidenciando inseguridad defensiva.

El medio El Desmarque fue particularmente duro al señalar que “Toni Martínez le cogió las vueltas en el tanto del empate, rematando casi sin oposición”, agregando que “esta liga se le está haciendo grande”, incluso cuestionando su aporte en el balón detenido.

En la misma línea, Orgullo de Nervión sostuvo que Suazo “es como si no estuviera”, calificándolo como sobrepasado y sin ayudas, y poniendo en duda su liderazgo dentro del plantel, recordando incluso su uso del brazalete de capitán en partidos anteriores.

Por su parte, Estadio Deportivo apuntó que el contexto del partido limitó su presencia ofensiva, lo que terminó exponiendo aún más sus falencias defensivas. “Salió en la foto del gol de Toni Martínez, que le ganó en el salto”, enfatizaron.

La única evaluación algo más moderada llegó desde Diario de Sevilla, que si bien reconoció que estuvo impreciso en el pase y en el balón detenido, destacó su esfuerzo físico, aunque admitiendo que no midió bien en el córner que terminó en el empate, cerrando una jornada compleja para el lateral chileno.

