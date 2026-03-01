Prensa española critica a Lucas Cepeda tras empate del Elche

El empate 2-2 entre Elche y Espanyol marcó el fin de la “luna de miel” entre Lucas Cepeda y la prensa española, que comenzó a cuestionar su rendimiento en el equipo franjiverde.

El delantero chileno, formado en Santiago Wanderers, jugó 73 minutos en el compromiso, pero su desempeño no logró convencer a varios medios deportivos.

El diario AS fue crítico al señalar que Cepeda estuvo errático en el pase y en la toma de decisiones, reprochándole haber optado por acciones individuales cuando el área estaba poblada de compañeros.

Por su parte, el medio Información le otorgó nota 5 y cuestionó su ubicación táctica, indicando que actuó como interior y que su movilidad desordenó el sistema del equipo.

El análisis agregó que su intento de caer a banda para aportar desequilibró el esquema, razón por la cual fue sustituido en la segunda mitad.

No obstante, el portal El Desmarque entregó una visión más favorable, destacando que el chileno aportó en labores ofensivas y defensivas, completando regates y ganando duelos.

A pesar de las críticas, el desempeño de Cepeda refleja un proceso de adaptación al fútbol español, donde deberá consolidar su rol para responder a las exigencias del torneo.

