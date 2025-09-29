Prensa española alucina con el nivel de Alexis Sánchez en el Sevilla: "No se nota su edad"

Alexis Sánchez volvió a cosechar elogios de la prensa española, gracias a su gran actuación del domingo en Sevilla, donde fue clave en el armado de la jugada que terminó en el único tanto andaluz en el triunfo sobre Rayo Vallecano.

El Desmarque le puso nota siete al chileno y señaló que en su "primera titularidad desde su llegada, no completó el partido por solo tres minutos. Le da mucho sentido al juego y de momento físicamente no se nota su edad. Sirvió a Carmona en la jugada del gol de Akor con mucha calidad. Está participando en muchas jugadas clave".

En la misma línea, el Correo de Andalucía sostuvo que "cuando las fuerzas del rival fueron desfalleciendo a él todavía le quedaba calidad en las botas para empezar a influir en las acciones de peligro del Sevilla. De sus botas nace el balón a Carmona que termina con el 0-1 de Akor Adams".

"Primera titularidad pero aportando más en los tramos finales cuando hay más espacios para que la técnica se imponga al físico de los jugadores", complementó el citado medio que también le dio un siete al "Niño Maravilla".

Por su parte, Estadio Deportivo apuntó que el tocopillano "creció con el paso de los minutos, combinando con sus compañeros y entendiéndose muy bien con su compatriota Suazo por la banda izquierda. Pero su mejor jugada llegó por banda derecha ya que fue el futbolista que encontró a Carmona para iniciar la jugada del 0-1".

El Pespunte, en tanto, reconoció que el atacante nacional fue "clave en la jugada del gol: abrió perfectamente para Carmona y volvió a mostrar su clase jugando de espaldas. Trabajó como el que más, bajó a recibir, descargó y siempre fue una referencia ofensiva. Poco a poco se va convirtiendo en líder del ataque".

