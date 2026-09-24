Marcos Bolados y su retorno a las canchas en Colo-Colo tras ocho meses: "Trabajo para no volver a lesionarme"

El delantero del "Cacique" habló sobre su regreso luego de sufrir una rotura de ligamentos y aseguró que su enfoque actual es entrenar, ser una opción y evitar nuevas lesiones.
Tras igualar ante Audax Italiano sin goles en la ida, Colo-Colo se alista para disputar este viernes la revancha contra los itálicos por los octavos de final de Copa Chile.
Este jueves, en la previa al duelo, Marcos Bolados atendió a los medios y se refirió a su retorno tras estar cerca de ocho meses fuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados.
"Es difícil, pero ya pasaron esos ocho meses. Cada día era uno menos para volver, así lo pensé en mi cabeza. Uno se empeña de tener la pierna bien y a veces descuidas otras cosas, y te vuevles a lesionar. Eso es lo que no quiero", reconoció el atacante en conferencia de prensa.
"Cuando no te toca, tienes que entrenar y demostrar lo mejor, que quieres jugar. Todos entrenamos para jugar. Después es decisión del entrenador. Trato de sacar todo ese tiempo que no pude jugar y hacerlo ahora, entreno para ser una opción", añadió.
Sobre su futuro en el cuadro albo, con el que termina contrato en diciembre, sostuvo: "Lo más importante para mí es entrenar, estar bien. Tuve una lesión muy larga, chocante, pero trabajo para no volver a lesionarme. Estoy hoy acá, con mi cabeza acá, tratando de hacer lo mejor posible. No estoy pensando en tres meses más, mi foco es entrenar y tratar de no pensar tanto de qué puede pasar".
"Cuando llegué era muy chico, no entendía mucho. Ahora me encanta mi profesión, vengo con muchas ganas. Somos privilegiados de hacer lo que más nos gusta. Los años me han enseñado a ser más maduro, a tomar mejores decisiones dentro de la cancha", sentenció Bolados.
PURANOTICIA