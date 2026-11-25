Deportes Concepción recibirá este domingo a Universidad de Chile, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo, en un encuentro en el que los penquistas todavía mantienen opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. En ese contexto, el club busca transformar el compromiso en una verdadera fiesta para sus hinchas.

Para este último partido como local de la temporada 2026, la dirigencia de Deportes Concepción decidió ofrecer entradas a precios populares, con el objetivo de incentivar la asistencia de los seguidores lilas y contar con un importante marco de público en el recinto deportivo.

Según la información entregada por la institución, los valores de preventa serán de $8.000 para galería, $12.000 para tribuna Andes y $15.000 para tribuna Pacífico. Además, durante esta etapa, los niños podrán ingresar gratuitamente.

Por otra parte, la venta general tendrá valores de $11.000 para galería, $16.000 para tribuna Andes y $22.000 para tribuna Pacífico. En tanto, las entradas para niños tendrán un costo de $2.500, mientras que los adultos mayores podrán acceder a una tarifa especial de $5.000.

En cuanto a los hinchas de Universidad de Chile, estos no podrán asistir al encuentro en el estadio Ester Roa Rebolledo, luego de que Carabineros determinara que el compromiso se desarrolle exclusivamente con público local.

Asimismo, desde la organización advirtieron que estará prohibido el ingreso al estadio con vestimenta o elementos alusivos a Universidad de Chile. Quienes incumplan esta disposición se exponen a sanciones relacionadas con el derecho de admisión.

PURANOTICIA