Lucas Assadi llegó a mediados de año al AIK de Suecia como una de las grandes apuestas del club europeo, que depositó importantes expectativas en el volante chileno.

De hecho, el formado en Universidad de Chile se convirtió en el fichaje estrella de la institución. Sin embargo, su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado, al menos según las críticas expresadas por parte de la prensa local.

En esa línea, el medio sueco Fotbollskanalen publicó una dura editorial sobre el futbolista nacional, titulada: “¿Cuándo se desmoronarán las cosas con Lucas Assadi?”, en la que cuestiona su desempeño desde su llegada al equipo.

En el artículo, el medio se refiere en duros términos al jugador formado en Universidad de Chile: “Con demasiada frecuencia, Assadi es percibido como algo perezoso y desinteresado. Los momentos mágicos son demasiado escasos como para que pueda justificar lo que se percibe como una falta de compromiso (…) El chileno no ha estado a la altura de su precio, ni en goles ni en esfuerzo. Cuando el nivel de esfuerzo no parece ser el máximo, la paciencia puede agotarse rápidamente”.

Las críticas al volante chileno llegan en medio del complicado presente futbolístico que atraviesa el AIK, equipo que actualmente ocupa el noveno puesto de la liga sueca, lejos de las expectativas que acompañaron su campaña.

(Imagen: @AIK)

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