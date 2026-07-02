Portugal derrotó a Croacia en un partido cargado de emociones y clasificó a octavos del Mundial

Portugal y Croacia fueron protagonistas de un partidazo que se decidió en el tiempo agregado, en el estadio Toronto.

Gonçalo Ramos apareció en el descuento para concretar el 2 a 1 con el que los "lusos" sellaron su paso a octavos de final.

El primer tanto del encuentro lo anotó Ivan Perisic de cabeza, tras una buena jugada desde la derecha.

Los croatas incluso soñaron con el segundo minutos más tarde, aunque el fuera de juego les cortó la ilusión.

Pero a continuación, los portugueses llegaron con peligro tras el tiro en el travesaño de Rafael Leão. Después, Ronaldo vio cómo el offside le negaba una diana que ya festejaba.

Sin embargo, el histórico atacante pudo celebrar tras una falta en el área que derivó en penal. El capitán convirtió con calma para igualar el marcador.

Tras el empate, el duelo se transformó en un ida y vuelta con atajadas del arquero Diogo Costa y un gol anulado a Croacia que le pusieron más pimienta a un tremendo cierre de partido.

Y en tiempo de descuento, un centro milimétrico de Leão encontró la cabeza de Ramos, que concretó la remontada y selló el 2-1.

Como si al partido le faltara emoción, Gvardiol apareció en el área para marcar el empate, pero el tanto fue anulado por una posición adelantada de Pasalic.

Finalmente, Portugal aseguró su clasificación y se medirá en los octavos de final con España, el 6 de julio en Dallas.

(Imagen: FIFA)

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