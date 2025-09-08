Portero de Uruguay: "Sabemos que Chile es una selección golpeada, pero tienen un buen recambio"

A diferencia de la Selección chilena que llega a la última doble fecha de las Clasificatorias fuera de carrera, su próximo rival, Uruguay, abrochó el jueves pasado su boleto para el Mundial de 2025 tras golear por 3-0 a Perú.

A pesar de tener realidades diametralmente opuestas, el portero de la Celeste, Sergio Rochet, expresó sus respetos por el combinado criollo y le auguró un buen futuro con el recambio.

"Sabemos que Chile es una Selección que está golpeada, ya descalificada, pero tienen un buen recambio y mucha gente que se quiere mostrar, y eso lo hace difícil", manifestó el guardameta charrúa.

El cancerbero de Internacional de Porto Alegre advirtió a la Roja que "vamos a hacer nuestro juego, como hacemos en todas las canchas, con la responsabilidad de representar a Uruguay aunque ya tengamos el objetivo cumplido".

Cabe recordar que el choque entre Chile y Uruguay en el Estadio Nacional está programado para las 20:30 horas del martes nueve de septiembre.

