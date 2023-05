Portero de Copiapó y choque con Zampedri: "Me toqué la cara y me di cuenta que me faltaba un diente"

Terminó la 14° fecha del Campeonato Nacional 2023 y uno de los momentos que dejó la penúltima jornada de la primera rueda fue la escalofriante lesión del portero de Deportes Copiapó, Nelson Espinoza, en la goleada sufrida ante Universidad Católica en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Corrían 13 minutos del cotejo cuando el rostro del golero fue impactado por la rodilla de Fernando Zampedri, choque que le significó una doble fractura y por la que tendrá que someterse a una cirugía.

El propio golero se refirió por primera vez al incidente en conversación con Las Últimas Noticias, a través de mensaje de texto: "Del accidente no recuerdo mucho. Sólo me acuerdo que sentí que toqué la pelota y luego de eso, el golpe. Me toqué la cara para ver si tenía sangre y me di cuenta de que me faltaba un diente", relató.

En tanto, el kinesiólogo del cuadro atacameño, Luis Silva, sostuvo que "tenía dolor, pero más malestar por la inflamación de la cara. Balbuceaba con Zampedri, que le pedía disculpas porque no lo había visto, y él le decía que tampoco lo había visto, porque fue una jugada de fútbol, sin mala intención".

Por su lado, Valeria Aguilar, esposa del futbolista, también comentó lo ocurrido, diciedo que "ha tenido harto apoyo, lo han venido a ver sus compañeros, muchos arqueros le han mandado mensajes".

Además, contó que su hijo de 8 años "está choqueado porque salieron fotos súper feas donde se ve mucho más grave de lo que fue en realidad".

