Platense le niega a Colo-Colo su anhelado séptimo refuerzo del 2026

Cuando restan solo dos días para el cierre del mercado de transferencias en Chile, Colo-Colo trabaja a contrarreloj para tratar de abrochar a su séptima y última incorporación para la temporada 2026 que ya está en curso.

Según los reportes de prensa, la idea del cuadro albo es sumar a un extremo por derecha y de acuerdo a radio ADN, el Cacique apostaría sus fichas por Guido Mainero, futbolista argentino que pertenece a Platense.

Sin embargo, el presidente del Calamar, Sebastián Ordóñez aseguró a la emisora que al menos hasta hoy martes no habían recibido ofertas por el jugador de 30 años.

"No hemos tenido ningún contacto formal de Colo-Colo. No hubo ningún llamado ni ningún contacto dirigencial", partió aclarando el mandamás del conjunto trasandino.

Asimismo, el timonel del elenco marrón sostuvo que "en el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta, pero por el momento no ha llegado nada".

