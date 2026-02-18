Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Platense le niega a Colo-Colo su anhelado séptimo refuerzo del 2026

Platense le niega a Colo-Colo su anhelado séptimo refuerzo del 2026

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Sebastián Ordóñez, presidente del conjunto argentino, aseguró que a dos días del cierre del mercado de pases, no han recibido ninguna oferta del cuadro albo por Guido Mainero.

Platense le niega a Colo-Colo su anhelado séptimo refuerzo del 2026
Miércoles 18 de febrero de 2026 08:20
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Cuando restan solo dos días para el cierre del mercado de transferencias en Chile, Colo-Colo trabaja a contrarreloj para tratar de abrochar a su séptima y última incorporación para la temporada 2026 que ya está en curso.

Según los reportes de prensa, la idea del cuadro albo es sumar a un extremo por derecha y de acuerdo a radio ADN, el Cacique apostaría sus fichas por Guido Mainero, futbolista argentino que pertenece a Platense.

Sin embargo, el presidente del Calamar, Sebastián Ordóñez aseguró a la emisora que al menos hasta hoy martes no habían recibido ofertas por el jugador de 30 años.

"No hemos tenido ningún contacto formal de Colo-Colo. No hubo ningún llamado ni ningún contacto dirigencial", partió aclarando el mandamás del conjunto trasandino.

Asimismo, el timonel del elenco marrón sostuvo que "en el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta, pero por el momento no ha llegado nada".

PURANOTICIA