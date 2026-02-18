Platense le niega a Colo-Colo su anhelado séptimo refuerzo del 2026

Sebastián Ordóñez, presidente del conjunto argentino, aseguró que a dos días del cierre del mercado de pases, no han recibido ninguna oferta del cuadro albo por Guido Mainero.
Cuando restan solo dos días para el cierre del mercado de transferencias en Chile, Colo-Colo trabaja a contrarreloj para tratar de abrochar a su séptima y última incorporación para la temporada 2026 que ya está en curso.
Según los reportes de prensa, la idea del cuadro albo es sumar a un extremo por derecha y de acuerdo a radio ADN, el Cacique apostaría sus fichas por Guido Mainero, futbolista argentino que pertenece a Platense.
Sin embargo, el presidente del Calamar, Sebastián Ordóñez aseguró a la emisora que al menos hasta hoy martes no habían recibido ofertas por el jugador de 30 años.
"No hemos tenido ningún contacto formal de Colo-Colo. No hubo ningún llamado ni ningún contacto dirigencial", partió aclarando el mandamás del conjunto trasandino.
Asimismo, el timonel del elenco marrón sostuvo que "en el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta, pero por el momento no ha llegado nada".
PURANOTICIA