Pesistas de la región de Valparaíso de Promesas Chile realizaron gran actuación en Nacional de Halterofilia juvenil en Machalí

Una destacada actuación tuvo la selección regional del programa Promesas Chile, en el campeonato nacional sub 15-17 de Halterofilia, que se realizó el fin de semana en Machalí, región de O´Higgins. Los deportistas obtuvieron un total de 28 medallas y dos deportistas se llevaron el premio a las mejores de su categoría. Victoria Barrientos en sub 17 y Giuliana Navarro en sub 15.

Para el Seremi del deporte, Leandro Torres “la actuación de nuestros seleccionados ratifica el buen trabajo que hace años viene realizando la halterofilia y la enorme proyección que tiene esta disciplina para nuestro región y para el país. Felicitamos a los seleccionados y los entrenadores que viajaron con la delegación y los seguiremos apoyando en todas las instancias”.

El Director Regional del IND, Alejandro Blamey, destacó “que el éxito que tiene la halterofilia se debe al trabajo asociado entre distintos programas del IND, ya que además del Promesas Chile, tenemos una taller de esta disciplina en el Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, que es uno de los semilleros de deportistas que luego pasan a formar parte del Promesas Chile”.

La actuación de los seleccionados regionales contempló:

Lucia Romero

2do lugar en total olímpico sub 15 y 3er lugar en total olímpico sub 17 en 117 kg

Agustina Arenas

3er lugar en total olímpico 73 kg sub 15

Camila Vivanco

2do lugar total olímpico 95 kg sub 15

Guiliana Navarro

1er lugar total olímpico sub 17 en 73 kg

Mejor deportista de la categoría sub 15

Victoria Barrientos

1er lugar total olímpico sub 17 en 185 kg

Mejor deportistas del torneo y récord nacional en envión

Benjamín Guzmán

3er lugar en total olímpico 129 kg sub 15

Benjamín Barrera

1er lugar total olímpico 120 kg sub 15

3er lugar total olímpico sub 17

Programas Chile

El programa Promesas Chile se desarrolla anualmente en la región, en categoría infantil en las disciplinas de: atletismo, halterofilia, taekwondo, remo, surf de tabla corta (Isla de Pascua) balonmano, básquetbol damas y para natación. Y en la serie juvenil, en las disciplinas de: atletismo, halterofilia, taekwondo, remo y balonmano varones.

El programa considera la atención a los deportistas de un completo staff técnico compuesto por: kinesiólogo, preparador físico, medico, psicólogo y nutricionista, además de los profesionales a cargo del programa.