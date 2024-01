Pese a las polémicas, "Chapa" Fuenzalida compartió emotivo mensaje a Nicolás Castillo en su regreso a Universidad Católica

Después de casi dos años de inactividad, Nicolás Castillo volverá al fútbol y a su casa. El delantero fue anunciado el jueves como nuevo fichaje de Universidad Católica, cuadro en el que vivirá su tercera etapa.



La noticia fue celebrada por los hinchas del cuadro cruzado, pero también por un referente y ex capitán como es José Pedro Fuenzalida.



El "Chapa", con quien compartió camarín y también una importante polémica en 2020, le dedicó al atacante un emotivo mensaje tras el anuncio de su regreso al conjunto de la franja.



"Lo mejor en esta nueva etapa en el club. A darnos alegrías nuevamente, Nico", escribió el tetracampeón con la UC en redes sociales.



Consignar que en 2020, Castillo lanzó duras críticas hacia Fuenzalida y cuestionó su capitanía en el elenco precordillerano, después de que el ahora ex futbolista calificara a Colo Colo como "el más grande" y destacara a la hinchada de Universidad de Chile.



"Da igual con quién compitas, tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es Católica, CTM", sostuvo en esa oportunidad el ariete, pero tiempo después lo catalogó como el "capitán del verdadero tetracampeón".

