Pese a discreto 2023, comparan a Darío Osorio con Arjen Robben

Aunque Darío Osorio no ha tenido un buen inicio de temporada 2023 en Universidad de Chile y no pudo destacar en la Roja Sub 20 que fracasó en el Sudamericano de Colombia, el talentoso joven volante sigue sumando elogios desde el extranjero.

Es que ahora fue un experto en fútbol internacional como Lee Scott el que aseguró que el futbolista de 19 años dará pronto el salto a Europa y hasta lo comparó con el histórico neerlandés Arjen Robben.

"Cuando lo ves jugar, su juego tiene cosas de Arjen Robben", reconoció en el podcast Scouted Football.

De igual forma, sostuvo que "dará el salto directamente a una de las cinco Grandes Ligas de Europa".

Consignar que en los últimos días el mediocampista ha sido vinculado a clubes poderosos como el Real Madrid, AC Milan y Manchester City, entre otros.

De momento, Osorio y Universidad de Chile se preparan para enfrentar este viernes a Curicó Unido en La Granja, por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

