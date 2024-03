Pesar en Santiago Wanderers tras nueva derrota: "No ha sido el mejor arranque"

Pesar existe en Santiago Wanderers luego de volver a caer en el Campeonato de Ascenso 2024, en lo que ha sido su segunda derrota consecutiva.

Fue ahora ante Deportes Santa Cruz con quienes los porteños se inclinaron en el estadio Elías Figueroa, derrota por 1-2 que caló hondo entre los caturros.

Uno de los más dolidos fue el delantero y capitán de los verdes, Carlos Muñoz, quien señaló que "sé que no ha sido el mejor arranque. Como capitán, hablo por todos. Somos grandes responsables de lo que ha pasado, porque la ilusión es grande y nosotros somos los más ilusionados en que lo podemos revertir".

El gran referente de Santiago Wanderers continuó indicando que "son puntos que ya no se recuperan en el camino y esperamos subir el nivel".

Por su parte, el DT del 'Decano', Francisco Palladino, sostuvo que "no presentaremos excusas. Nunca lo hemos hecho. Pensamos en el trabajo y mirar para adelante".

De igual forma, dijo que "mantener gran parte del plantel nos ilusionaba a mantener esas cosas desde el inicio y no se ha visto la fluidez con la que terminamos haciéndolo. Haber realizado una buena campaña el año pasado sabíamos que no era garantía de nada. Sabemos dónde estamos, de las exigencias que tenemos y el desafío por delante. Hubo una mejora en cuanto a la imagen del partido anterior, pero no alcanzó".

PURANOTICIA