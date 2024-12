Periodista español sobre el futuro de Matías Dituro a Colo Colo: "Me han negado que salga del Elche"

Tras la salida de Brayan Cortés, en Colo Colo tienen como prioridad buscar a un nuevo arquero como refuerzo de cara al exigente 2025 que afrontarán.

En ese sentido, los albos intentaron sacar del retiro a Claudio Bravo, pero el histórico ex capitán de la Selección chilena les dio un portazo.

Por eso, ahora nuevamente comenzó a tomar fuerza el nombre de Matías Dituro, multicampeón con Universidad Católica y quien actualmente milita en el Elche de España.

Sin embargo, el periodista español Óscar Manteca, del periódico Alicante Plaza, sostuvo que al club hispano no le interesa desprenderse del golero, al expresar: "Me han negado hace un rato que salga Matías Dituro. No os puedo decir más que eso, pero creo que ya es algo".

Consignar que, además de Dituro, en el Cacique sondearon a Gabriel Arias y al uruguayo Washington Aguerre.

PURANOTICIA