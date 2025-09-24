Pellegrini y su renovación con el Real Betis: "Cuanto antes se aclare si sigo o no, es mejor"

Tras el sufrido empate a dos ante Nottingham Forest por Europa League, el técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, sorprendió a todos y habló con franqueza sobre la renovación de su contrato, tema que había abordado de manera muy solapada en las últimas semanas.

En conferencia de prensa, el estratego indicó que "no es un tema que yo tenga que conversar, ya nos sentaremos. Por supuesto, cuanto antes se aclare si se sigue o no se sigue, es mejor. Ya veremos lo que pasa más adelante. Tanto saber si uno sigue o no, son conversaciones que tendremos en un momento adecuado, cuanto antes mejor. Estoy contento, pero es importante saber el futuro que vamos a tener, tanto el club como yo".

El "Ingeniero" subrayó que "no quiero que mi renovación sea la cosa principal. Tanto para el club como para mí es bueno saber qué futuro va a haber, para evitar especulaciones. Mientras antes se sepa mejor. No solamente depende de lo que el club decida a lo que pase en la temporada".

"Creo que tenemos que tener una conversación para saber cuál es el mejor camino para las dos partes. De las cosas que no temo es mi futuro. Tengo una carrera larga, si la continúo en el Betis mejor y si no seguiré entrenando", complementó el entrenador de 72 años.

El ex DT del Real Madrid dejó en claro además que "el menor problema que tenemos es económico, no es un papel económico. Ellos deben saber si están convencidos de si quieren seguir conmigo o no. No es un problema económico lo que nos ha hecho no acordar antes".

Cambiando de tema, el adiestrador verdiblanco valoró la igualdad ante el elenco inglés. "Más que dos partes distintas, las hubo dentro del primer tiempo. Una buena hasta que marcamos el gol y después nos tiramos atrás y les dejamos tener la iniciativa. Tuvieron ocasiones claras y le dieron la vuelta al marcador. Después hicimos una segunda parte completísima donde nos faltó creatividad para tener más ocasiones ante el equipo más difícil del grupo", puntualizó Pellegrini.

