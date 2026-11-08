Pellegrini tras triunfo del Betis: "Era un partido de equipo grande"

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, valoró la actuación que tuvieron sus pupilos en la victoria por 2-0 sobre Elche que los afianzó en la cuarta ubicación de La Liga.

Tras el cotejo, el estratego afirmó que el triunfo "era muy importante para seguir arriba ante un rival difícil, que tiene mucho control de balón. Hicimos unos buenos 20 minutos en el primer tiempo, aunque los otros 25 fueron peores y el Elche tuvo el control. En la segunda parte salimos con la intensidad que requería el encuentro. Estoy contento con la forma en la que el plantel está involucrado y seguimos sacando los partidos. Ya antes del gol pudimos marcar".

"Perdimos intensidad a mitad del primer tiempo y, cuando teníamos el balón, nos faltó movilidad para hacerle daño. El equipo era consciente de que tenía que mejorar y salió desde el primer minuto a tener el balón y buscar la portería contraria como un equipo grande", complementó el "Ingeniero".

Asimismo, el adiestrador del cuadro verdiblanco reveló que "hablamos con los futbolistas de que éste era un partido para un equipo grande que aspira a cosas grandes. No pensamos más allá de preparar el siguiente encuentro, pero sí en mantener la ambición de estar arriba y hacer cosas importantes".

El chileno destacó el rendimiento que exhibieron los jugadores que ingresaron desde el banco. "Una cosa son los once jugadores que empiezan, pero más importantes son los que entran, más descansados y sabiendo ya el partido que se van a encontrar. El plantel está casi completo participando y ojalá en Copa veamos el mismo Betis de Liga y Champions", puntualizó.

Además, el DT defendió nuevamente las rotaciones en el once inicial, argumentando que "entramos ahora en la Copa del Rey. En las otras dos competiciones lo venimos haciendo bien porque hay un plantel involucrado que me permite hacer rotaciones. Cuando los resultados no se dan siempre se cuestiona el once, pero hay un plantel y todo el grupo es el que debe sacar los partidos adelante".

Por último, Pellegrini aterrizó las expectativas ante la gran campaña del Real Betis, puntualizando que "las temporadas hay que terminarlas. Estamos en un buen momento, producto de la maduración del equipo en todos estos años previos. Falta mucho y no podemos comparar las campañas que ya terminaron, en las que logramos otros objetivos, con la actual".

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