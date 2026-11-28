Una actuación muy opaca tuvo este sábado el Real Betis de Manuel Pellegrini y terminó perdiendo por la cuenta mínima ante Rayo Vallecano en el estadio La Cartuja, y se estancó en su lucha por capturar el tercer puesto de La Liga.

Como es habitual cada vez que actúa como dueño de casa, el cuadro sevillano tomó las riendas del cotejo y presionó constantemente en campo del elenco madrileño, que tuvo una ocasión clarísima para ponerse en ventaja con un centro envenenado que dio en el travesaño (21').

Al margen de esa acción aislada, los locales mantuvieron el dominio de las acciones y generaron riesgo sobre el pórtico rival (31', 34' y 38'), pero sin poder batir al portero Emil Audero.

Aunque los pupilos del "Ingeniero" siguieron con su vocación ofensiva, fueron dejando espacios que el conjunto de Vallecas no tardó en aprovechar y poco a poco fue visitando el arco de Álvaro Valles (55' y 60').

Lentamente la tensión se apoderó el reducto andaluz, que quedó completamente en silencio en el minuto 72. Isaac Palazón trató de controlar un centro y terminó asistiendo a Jorge de Frutos, quien remató de primera en el área chica para abrir la cuenta con un tiro cruzado.

La escuadra bética tardó en reaccionar y recién sobre el final recobró el protagonismo del compromiso. Pero ya era tarde. El forastero se replegó en su campo y no permitió que los dirigidos por Pellegrini se acercaran al empate.

De esta manera, el combinado heliopolitano firmó su segundo cotejo sin ganar en La Liga, estancándose en el cuarto puesto con 27 puntos, cuatro menos que el tercero de la tabla, Atlético de Madrid.

Real Betis volverá a la acción este martes a las 17:00 horas para enfrentar al CD Extremadura -club de la tercer categoría del fútbol español- por la segunda ronda de la Copa del Rey.

PURANOTICIA