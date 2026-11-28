Erick Pulgar atraviesa por un dulce momento con el Flamengo. El mediocampista nacional se consolidó como un referente del Mengao y, por lo mismo, directiva no dudó en renovar su contrato y asegurar su continuidad hasta la temporada 2029.

Eso al menos en el papel. Es que en Argentina avisaron que uno de los clubes más importantes del continente iría por el fichaje del chileno, reciente campeón del Brasileirao con el cuadro carioca.

De acuerdo con Diario Olé, River Plate tendría al criollo entre sus prioridades del mercado de verano para reforzar la posición de volante central. "La búsqueda tiene un contexto: Aníbal Moreno acaba de ser operado de la zona lumbar, el préstamo de Fausto Vera vence a fin de año y Santiago Espíndola comenzó a sumar partidos de peso en Primera", argumentaron.

En esa misma línea, destacaron que el antofagastino "ofrece experiencia inmediata en un puesto que River quiere reforzar. Flamengo, por su parte, le renovó el contrato en septiembre hasta diciembre de 2029 y pretende retenerlo. El interés está. Sacarlo de Río es otra historia".

Además, recordaron que previo a la extensión de su vínculo, el ex futbolista de Bologna y Fiorentina, entre otros equipos, tuvo una jugosa oferta económica del Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, pero privilegió el quedarse en Brasil para mantenerse cerca de su familia.

En consecuencia, resaltaron en la nota, el conjunto rojinegro "lo premió con un contrato largo. Ahora River lo tiene en carpeta por lo que hace cada semana junto a Jorginho: ponerse a disposición de los centrales, recibir bajo presión y darle continuidad a la jugada".

PURANOTICIA