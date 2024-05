Pellegrini reitera su anhelo de comandar a la Roja: "Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial"

Manuel Pellegrini volvió a manifestar su deseo de poder dirigir a la Selección chilena.

En conversación con Clank Media, el "Ingeniero" repasó su exitosa carrera deportiva, la cual lo ha tenido por más de dos décadas fuera del país.

"Sería solamente seleccionador de Chile, no de otra selección, aunque a lo mejor después me arrepienta. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no teniendo a los jugadores solo una semana. Tendría que encontrarme con una parte dirigencial para armar un programa de desarrollo del fútbol chileno, no ir a poner la cabeza por currículum", partió diciendo.

"Hay que hacer un camino con gente que tenga experiencia y capacidad. Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial", expresó el DT.

Sobre su presente en el Real Betis, sostuvo que "ha sido un año en términos generales parecido a los anteriores, clasificamos tres años seguidos a la Europa League, pero las ambiciones crecen, quizá no tanto de la mano con las pretensiones económicas. En la medida que terminemos en Europa será parecido a lo que hemos hecho años anteriores".

Además, se refirió al debate sobre si Lionel Messi es o no el mejor jugador en la historia del fútbol: "Es injusto para todos, cada uno fue el mejor de su época. Messi y Cristiano Ronaldo han marcado una época en el fútbol competitivo. Ninguno de los dos se ha conformado con lo que han ganado".

