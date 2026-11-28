Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, reaccionó con molestia luego de la derrota por 1-0 de su equipo ante Rayo Vallecano y en diálogo con Movistar apuntó a una jugada que pudo cambiar el trámite del cotejo.

Corría el tercer minuto de tiempo añadido cuando el delantero verdiblanco Troy Parrott recibió un contacto dentro del área que a juicio del "Ingeniero" debió ser cobrado como infracción pero el juez no lo estimó así.

"El penalti es claro. Lo que pasa es que Parrott, como hacen la mayoría de los jugadores, no simuló, no se tiró al piso. Intentó seguir la jugada y a lo mejor esa misma lealtad dentro del campo le impidió que le hubieran cobrado ese penalti", comentó el chileno.

De todas maneras, enfatizó que "no me centro en una sola acción. Creo que el equipo estuvo hoy día acelerado, con más revoluciones de lo que se necesita cuando un equipo tan encerrado como estaba el Rayo, teníamos que buscar los espacios con más tranquilidad".

En cuanto al trámite del cotejo en La Cartuja, el DT afirmó que "no digamos que nos sobró dinámica, pero no nos faltó. Lo que nos sobró fue aceleración. Nos faltó calidad y tranquilidad para poder buscar los espacios con todo el rato que tuvimos el balón. Así que podíamos jugar un día más y a lo mejor no hacíamos un gol tampoco, a pesar de que tuvimos un par de oportunidades claras".

Consultado por el desgaste del elenco sevillano tras su partido de Champions League a mitad de semana, el entrenador admitió que "siempre he dicho que es complicado. Justamente el gran mérito que ha tenido el equipo de estar en las dos competiciones en los puestos de avanzada. Se han perdido tres puntos aquí en casa muy importantes. Tenemos que intentar buscar recuperarlos en los partidos que nos quedan de visita".

Asimismo, el estratego apuntó que "quedan cinco partidos todavía para terminar la primera vuelta y hacer una buena puntuación, pero sin lugar a dudas que los tres puntos de hoy día duelen mucho porque son en casa y cuesta recuperarlos".

Sobre el efecto de la caída en sus pretensiones de trepar al tercer lugar, Pellegrini remarcó que "significa perder tres puntos en la Liga, pero significa seguir manteniéndonos en los puestos de más avanzada. Yo siempre digo que los puntos de visita son muy valorados cuando uno los recupera o cuando uno los consigue; los puntos de local son una pérdida muy importante, pero tenemos que seguir con tranquilidad, tenemos que retomar, sobre todo, la creatividad que hoy día tuvimos muy poco".

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