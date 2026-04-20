Pellegrini enfrenta la tormenta en Betis: “Mi preocupación es ganar, no mi contrato”

Este martes, el Betis y Manuel Pellegrini retomarán su participación en la Liga española enfrentando como visitantes al Girona. Este compromiso se da luego de que la escuadra sufriera una increíble y dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting Braga.

Durante la jornada previa al encuentro de este martes el estratega nacional enfrentó las preguntas de los medios respecto a la racha negativa de siete partidos sin ganar que arrastra el equipo en la competencia local. Asimismo, se le interrogó por los rumores sobre una posible salida de la banca al finalizar la temporada.

Frente a estas inquietudes, el "Ingeniero" aprovechó la conferencia de prensa para ser tajante: "Tengo contrato y no creo que el club vaya a cambiar su manera de pensar por un partido puntual. No puedo hablar por otras personas, pero aseguro que mi situación personal es mi menor preocupación. Lo que me preocupa es que ganemos con el Betis, no mi contrato personal".

A lo anterior, el adiestrador añadió: "Tenemos que terminar la temporada. Si terminamos clasificados en quinto lugar, ya veremos para qué competición, para mí será una buena temporada una vez más, porque habremos clasificado seis años seguidos. Que sea una buena temporada no quita la amargura de no haber pasado a semifinales de la Europa League; eso será una herida difícil de cicatrizar, pero pudimos tenerla porque llegamos a esa instancia".

Al ser consultado sobre si se hace una autocrítica por el difícil momento del cuadro verdiblanco, el DT contestó que "sí". No obstante, aclaró: "No creo que el camino de un técnico sea hacer autocrítica pública sobre los jugadores o sobre sí mismo. Reitero que han sido derrotas muy dolorosas, tanto en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid como el otro día, donde dolió más por ir ganando 2-0. Estas derrotas nos duelen al cuerpo técnico y a los jugadores tanto como a la hinchada".

Por último, Pellegrini mandó un mensaje dirigido directamente a los hinchas del Betis: "Ellos valoran haber llegado a esta instancia y jugar competiciones europeas seis años seguidos. Como técnico no puedo vivir del pasado; mi exigencia personal y la del equipo es clasificar a Europa este año. Una vez termine la temporada podremos hacer una autocrítica sobre qué se pudo mejorar y si la campaña fue buena o mala".

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