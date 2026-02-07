Pellegrini asume críticas tras dura eliminación del Betis en Copa del Rey

El director técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, enfrentó las críticas surgidas tras la contundente goleada por 5-0 sufrida ante el Atlético de Madrid, resultado que significó la eliminación del cuadro verdiblanco en los cuartos de final de la Copa del Rey, en una de las derrotas más duras de su ciclo.

En la antesala de un nuevo enfrentamiento ante el mismo rival, esta vez por La Liga, el entrenador chileno fue categórico al señalar que “no es momento de dar explicaciones ni justificaciones”, agregando que “la crítica la acepto plenamente, mucho más cuando hay un resultado tan expresivo”, recordando además derrotas previas ante Real Madrid y Barcelona.

Pellegrini también se refirió al debate sobre el planteamiento ante equipos grandes, indicando que “hay distintas maneras de pensar”, pero recalcando que mantener una idea de juego es una convicción personal. “Perdimos 5-0, soy el encargado del equipo y adelante”, afirmó el estratego de 72 años.

En esa línea, el “Ingeniero” explicó que el cuerpo técnico realiza autocrítica permanente, independientemente del resultado, y que los partidos cambian según contextos y rendimientos, enfatizando que no existen soluciones simples desde fuera para escenarios de alta exigencia competitiva.

Finalmente, Pellegrini abordó el estado anímico del plantel, señalando que el equipo trabaja para recuperarse física y mentalmente lo antes posible. “Nos dolió mucho por ser en casa y ante nuestro público”, reconoció, aunque subrayó que el Betis seguirá peleando en La Liga y en la Europa League, con la experiencia que dejan los golpes duros.

