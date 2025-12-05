Pellegrini anticipó duelo ante el Barça y habló de su plan para frenar a Yamal

El Betis de Manuel Pellegrini tendrá un duro desafío cuando reciba a las 14:30 horas de este sábado al Barcelona, líder de la Liga española.

El técnico chileno anticipó este viernes el duelo ante el cuadro catalán. "Será un encuentro muy difícil, el Barcelona está pasando un buen momento. Pero nosotros también, jugamos en casa y serían importantes los tres puntos. Hay que hacer un partido muy completo, Barcelona ataca de forma constante, no hay que cometer errores defensivos porque tienen mucha calidad técnica. Con buenas transiciones ofensivas se les puede hacer daño", expresó el "Ingeniero".

"Tomamos en consideración siempre características de los rivales. Insistimos en tratar de imponer nuestro juego agregándole esas características de los jugadores que tenemos enfrente. Creo que si queremos intentar ganar, tenemos que hacer un partido sin errores defensivos, primero, porque penalizan mucho, y en segundo lugar, saber hacerle daño en la parte ofensiva. Pero nuestro equipo saldrá a buscar los tres puntos en casa como hacemos siempre", añadió.

Además, elogió a Yamine Lamal, la gran figura del conjunto blaugrana: "Sin lugar a dudas que Lamine es uno de los mejores del mundo en este momento, lo está demostrando semana tras semana. Sabemos que lo más importante es ganar, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Hay un espectáculo detrás y este es un equipo que está permanentemente dando espectáculo".

Por último, Pellegrini descartó que este sea el mejor Betis desde su llegada: "No hago comparaciones con otras temporadas. Hemos ganado al Barça de visita en su casa, hemos empatado aquí... Hay que centrarse en que el equipo que tenemos hoy día tiene que tener la capacidad de hacer un buen partido en casa y sumar tres puntos".

