Pavez desmiente discusión con Quinteros tras goleada ante América-MG: "Hay muchas cosas que se hablan e inventan"

Tras el papelón vivido en Belo Horizonte, donde fue goleado por 5-1 ante América Mineiro, colista del Brasileirao, y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, el ambiente en Colo-Colo quedó bastante tenso.

Según dieron a conocer en DSports, el capitán Esteban Pavez tuvo una pelea con el técnico Gustavo Quinteros, todo después de declaraciones cruzadas.

Sin embargo, el volante negó cualquier desencuentro con el estratego, al expresar: "Yo la verdad es que no estaba, me tocó ir al doping y llegué tres horas después al hotel. No sé qué fue lo que pasó, pero si llegó a pasar algo, quedó ahí. No pasó nada más allá de lo que supuestamente se habla, pero solamente queda ahí en el camarín”.

Luego agregó que “me tocó doping como les dije, llegué tres horas después al hotel y al profe lo vi cenando, cuando ya estaba terminando, no pudimos hablar mucho. Hay muchas cosas que se hablan y se inventan, no sé por qué”.

Sobre el nuevo fracaso internacional, sostuvo: "La misma amargura, fue una vergüenza, hay que dar vuelta la página. Es una lata volver a decir lo mismo, el año pasado fue parecido. Esto es un punto de inflexión para todos, que se hagan mejor las cosas en todo aspecto y hay que ver lo que queremos, si es que queremos jugar Libertadores o queremos competir realmente".

"Estamos tristes, dolidos, pero el camarín está firme, tenemos un compromiso este domingo, tenemos que dar vuelta la página paara lograr el objetivo que es ser campeón", añadió.

