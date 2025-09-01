Paulo Díaz se mostró autocrítico pese al triunfo de River Plate: "Somos un poco imprecisos"

El defensa nacional Paulo Díaz dejó atrás los problemas físicos de los últimos días y volvió a la titularidad en River Plate, elenco que se impuso por 2-0 ante San Martín de San Juan por la séptima fecha del torneo de Clausura de Argentina.

El chileno, quien no sumó minutos en los últimos dos pleitos del cuadro millonario, se mantuvo en cancha durante todo el cotejo y cumplió con una correcta labor en la victoria que le permitió a su equipo quedar como líder del grupo A con quince puntos.

Pese a esto, el zaguero se mostró insatisfecho. "Queríamos terminar esta seguidilla de partidos con un triunfo, para nosotros era importante para lo que se viene después de la fecha FIFA. Lo importante era ganar. Hay partidos que nos vemos bien y otros en los que somos un poco imprecisos, pero creo que el equipo está bien", aseguró.

En la misma línea, el central agregó que "tenemos grandes jugadores, muchos jugadores de jerarquía que cualquier equipo querría tener. El equipo se va afianzando cada vez más. Hay mucho margen para mejorar. Gallardo nos ve cinco puntos, y de ahí para arriba tenemos que apuntar. Con estos 5 puntos no ganamos, pero tampoco perdemos".

Por último, el formado en Palestino llenó de elogios a su compañero Maximiliano Salas, autor de uno de los goles. "Es un pesado... corre para todos lados, ya se lo ve así en los entrenamientos. Acá tenemos jugadores de jerarquía que cualquier equipo querría tener", destacó.

Con su presencia de esta noche, Díaz acalló los rumores con respecto a sus problemas físicos y podría sumarse sin problemas para los trabajos de la Selección chilena de cara a la última doble fecha de las Clasificatorias.

