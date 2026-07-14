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Paulo Díaz fue oficializado como refuerzo del Atlanta United de la MLS tras su salida de River Plate

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El defensa chileno firmó contrato con el equipo estadounidense hasta 2028, poniendo fin a su exitoso ciclo de siete temporadas en el cuadro "millonario".

Paulo Díaz fue oficializado como refuerzo del Atlanta United de la MLS tras su salida de River Plate
Martes 14 de julio de 2026 13:23
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Después de concretar su salida de River Plate, finalmente Paulo Díaz ya tiene nuevo club para continuar su carrera profesional.

El defensa chileno fue oficializado este martes como flamante refuerzo del Atlanta United, cuadro que milita en la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol norteamericano.

Según anunció el conjunto norteamericano, el seleccionado nacional firmó contrato hasta el final de la temporada 2028, con la posibilidad de extender el vínculo hasta 2030.

"Vengo a aportar salida de juego limpio, agresividad cuando tengo que marcar, duelo uno contra uno, juego aéreo y liderazgo. Mi objetivo es entrar a los playoffs para poder competir, que es lo que vengo a hacer acá", expresó el zaguero en un video publicado por su nueva institución".

De esta manera, Díaz puso fin a un calvario que estaba viviendo al ser "cortado" en River Plate, elenco al que defendió durante siete temporadas y con el cual conquistó siete títulos.

De paso, defenderá la sexta camiseta en su carrera profesional, tras pasos por el cuadro "millonario", Al-Ahli, San Lorenzo, Colo-Colo y Palestino.

(Imagen: @ATLUTD)

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