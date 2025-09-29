Paulo Díaz fue foco de pifias en bochornosa derrota de River Plate en Argentina

Nada de bien lo está pasando Paulo Díaz con River Plate. Es que a la eliminación a mitad de semana de la Copa Libertadores, ahora se sumó la derrota del domingo del cuadro "millonario" por 2-1 como local ante Deportivo Riestra.

El defensa chileno fue titular, jugó todo el partido, pero poco pudo hacer para evitar la derrota en el estadio Monumental de Buenos Aires.

En el primer tiempo, el zaguero nacional tuvo una chance para abrir el marcador, pero falló solo, aunque en los goles recibidos no tuvo nada que hacer.

Tras el cotejo, los hinchas llenaron de pifias a los jugadores, considerando que el conjunto "banda sangre" viene de quedar fuera de la libertadores ante Palmeiras y ahora sumó su segunda caída consecutiva.

Consignar que Díaz ha sido uno de los más cuestionados y más silbados por el hincha de River Plate en este mal momento del club.

PURANOTICIA