Patricio Toledo se encuentra "estable dentro de su condición de gravedad" tras sufrir un infarto

Tremenda preocupación causó Patricio Toledo luego de que se desplomara en medio del partido de despedida de ex capitanes de Universidad Católica, como son José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic, tras sufrir un infarto.

El otrora golero del cuadro "cruzado" logró ser reanimado y derivado a un centro asistencial para ser intervenido quirúrgicamente.

Toledo permanece en observación y la Clínica Universidad de los Andes, donde está hospitalizado, realizó este lunes una actualización sobre su estado de salud.

"Patricio Toledo permanece estable dentro de su condición de gravedad tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer", explicó a través de un comunicado.

"El paciente continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Seguiremos informando cualquier cambio relevante en su estado de salud, con autorización de su familia”, añadió el recinto de salud.

