Patricio Toledo ha "mostrado una evolución favorable" y podría ser trasladado a unidad de menor complejidad

Universidad Católica entregó una actualización respecto al estado de salud de Patricio Toledo, exarquero del club y la Selección chilena que el domingo sufrió un infarto, en medio del partido de despedida de capitanes en el estadio Claro Arena.

A través de redes sociales, la institución informó que el exdeportista que se encuentra internado en la Clínica Universidad de Los Andes desde el pasado domingo, "ha mostrado una evolución favorable durante las últimas 24 horas, según el parte médico entregado por el equipo de salud tratante".

​El reporte indica que "el paciente ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a nuevos exámenes para evaluar su eventual traslado a una unidad de menor complejidad".

La UC expuso que la familia del exportero "nos ha transmitido su optimismo y tranquilidad ante la buena respuesta y el avance que ha presentado el exjugador".

Finalmente, el conjunto de la franja reiteró sus "deseos de pronta recuperación y agradecemos las muestras de cariño. Seguiremos informando y haciendo llegar a Patricio Toledo los deseos de mejora que todos Los Cruzados y Las Cruzadas han enviado en estos días".

