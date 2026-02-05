Partido entre Huachipato y la U. de Chile se disputará sin público este domingo en Talcahuano

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, entregó su visto bueno para la realización del partido entre Huachipato y Universidad de Chile este domingo al mediodía, pero sin la presencia de público en las tribunas del estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

La autoridad explicó que la directiva del conjunto 'acerero' "se acercó a conversar con el equipo de la Delegación Presidencial Regional para manifestar una problemática que había surgido, porque no tienen otro estadio a disposición a propósito de lo que fue el rechazo que tuvimos a la primera solicitud para el partido en la jornada del día domingo".

"En ese sentido, nos dispusimos a escuchar nuevas propuestas y es así que durante esta mañana el Club Deportivo Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial a propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona con alto riesgo", agregó el personero de Gobierno.

En esa misma línea, Pacheco agregó que los siderúrgicos "van a desplegar un carro de bomberos para que se pueda efectivamente tener a disposición brigadistas que permitan cualquier situación de contingencia ser atacada y también algunos guardias que van a estar en todo ese perímetro precisamente para garantizar la seguridad".

Por último, el delegado apuntó que a su juicio lo expuesto por el cuadro metalúrgico "se ajusta a los criterios de seguridad tanto en la conversación que tuvimos con Carabineros como con el club y durante las próximas horas vamos a emitir la resolución (sobre el encuentro)".

