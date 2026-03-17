Declaran campeón a Marruecos y le quitan a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025

Marruecos fue declarado ganador de la Copa Africana de Naciones 2025 después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) revocara el resultado de la final tras el polémico abandono momentáneo de Senegal.

La selección senegalesa venció a Marruecos 1-0 en la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat, un partido que quedó eclipsado cuando los jugadores senegaleses se negaron a seguir jugando después de que el árbitro pitara un penal a favor de los anfitriones en el tiempo de descuento con el partido aún sin goles.

Tras una demora de alrededor de 17 minutos, los jugadores finalmente regresaron y el portero detuvo el penal de Brahim Díaz antes de que Pape Gueye anotara el gol de la victoria de Senegal en el tiempo extra.

Sin embargo, ese resultado ha sido ahora revocado tras una decisión de un tribunal de apelaciones del organismo rector del fútbol africano.

Un comunicado de la CAF declaró que se ha resuelto que Senegal "perdió por incomparecencia en el encuentro final" con el "resultado del partido registrado como 3-0 a favor" de Marruecos.

La decisión sigue a una apelación de la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) que la CAF declaró "admisible en forma" y fue aceptada.

La CAF añadió que, "a través de la conducta de su equipo", Senegal infringió el Artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones y como resultado el Artículo 84 es de aplicación.