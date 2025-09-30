Paraguay y Corea del Sur sellan un empate y dejan abierto su grupo en el Mundial Sub-20

Paraguay y Corea del Sur igualaron sin goles en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un partido válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

La primera aproximación clara llegó pasada la media hora y fue a favor de Paraguay. Tras un tiro de esquina, el balón quedó servido fuera del área, donde el lateral Alexandro Maidana (29’) conectó de primera un potente zurdazo que, tras rozar levemente en la zaga asiática, se fue apenas desviado al córner.

De ese nuevo tiro de esquina nació otra opción ofensiva: el central Lucas Quintana (30’) cabeceó libre de marca, pero su remate fue despejado en la línea, ahogando el grito de gol guaraní.

Una jugada determinante se produjo en el minuto 45+3: la expulsión de Enso González, la gran carta ofensiva albirroja que milita en el Wolverhampton. Tras una férrea disputa del balón, el 10 paraguayo propinó una fuerte patada a Hyeon-oh y, tras la revisión del VAR, recibió la tarjeta roja directa.

El complemento comenzó con un elenco surcoreano mucho más incisivo y con mayor propuesta ofensiva. Apenas a los 47’, Kim Hyun-min probó con un potente derechazo desde fuera del área, pero el portero Facundo Insfrán respondió con reflejos y desvió al córner.

Pocos minutos después, al 51’, tras un buen centro, Myung-jun Kim conectó un cabezazo con dirección de gol, pero nuevamente Insfrán, en doble intervención sobre la línea, evitó la caída de su portería.

Un hecho anecdótico ocurrió a los 67 minutos: el cambio de arquero en Corea del Sur. La banca asiática dispuso el ingreso de Sihyeon Gong en lugar de Hong Seongmin, sin que existiera lesión o impedimento físico aparente, lo que llamó la atención en Valparaíso.

Paraguay comenzaba a sentir el jugador menos y el capitán coreano, Taewon Kim (70’), tuvo una gran ocasión al recibir un pase atrás dentro del área, pero su zurdazo se fue apenas desviado.

Con los cambios, el conjunto del Chaco logró frenar las embestidas surcoreanas y neutralizar el juego intenso de los asiáticos. En el tramo final del partido, no hubo mayores aproximaciones en las áreas, decretándose así el primer empate sin goles del torneo.

Con este resultado, Paraguay y Ucrania lideran la zona con 4 puntos, mientras que República de Corea y Panamá suman una unidad.

La tercera y última fecha del Grupo B se disputará en simultáneo este viernes 3 de octubre a las 17:00 horas: República de Corea enfrentará a Panamá en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mientras que Paraguay se medirá ante Ucrania en el Estadio Nacional de Santiago.

