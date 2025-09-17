Paolo Guerrero será baja en Alianza Lima para el partido contra U. de Chile en la Copa Sudamericana

Una pésima noticia recibió Alianza Lima en vísperas del choque que protagonizará este jueves a las 21:30 horas ante Universidad de Chile, en el marco de la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Es que varios medios peruanos informaron que el conjunto "íntimo" no podrá contar con la presencia de Paolo Guerrero, quien presentó molestias físicas durante la presente jornada.

A pesar de sus 41 años de edad, el atacante ha sido pieza clave en el elenco que adiestra Néstor Gorosito, aportando diez goles en 27 encuentros de la presente temporada.

A raíz de esta situación, el entrenador del conjunto íntimo decidió convocar de emergencia a Josué Estrada, mientras que Hernán Barcos ocuparía la plaza dejada por Guerrero.

(Imagen: Diario Uno)

