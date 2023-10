Paolo Guerrero avisa a la Roja: "Lo que más queremos es hacer un gran partido y traer los puntos"

Faltan dos días para que la Selección chilena y Perú animen en el estadio Monumental de Santiago un nuevo Clásico del Pacífico, por la tercera fecha de las Clasificatorias para el Mundial 2026. Y en el combinado incaico solamente piensan en la victoria.

Así lo manifestó el goleador y referente de la escuadra del Rímac, Paolo Guerrero, quien aseguró que el plantel está con buen ánimo esperando la visita de este jueves a la Roja.

"Por lo que se siente, hay un buen ambiente, un buen grupo, y lo que más queremos es hacer un gran partido en Chile y traer los puntos", expresó el artillero conferencia de prensa.

Además, destacó la convocatoria del jugador Oliver Sonne, que llegó desde Dinamarca: "La llegada de Sonne creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando, es un poco callado. No habla mucho español y yo no hablo tan bien el inglés, pero me imagino que algo me comunicaré con él, para que se sienta tranquilo y cómodo. Lo único que se le pide es que sude la camiseta".

También, sostuvo: "Necesitamos sumar, se nos viene un partido bravo, difícil contra Chile, es un clásico, un partido con un rival directo donde ellos y nosotros necesitamos sumar, vamos a trabajar para eso (...) por ahora nos olvidamos de Argentina, primero es Chile".

Consignar que el duelo entre la Roja y Perú está programado para este jueves a las 21:00 horas en el reducto de Macul.

