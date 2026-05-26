El potente desahogo de Garin tras su debut y despedida en Roland Garros: "Es difícil mantenerse con la motivación alta"

Cristian Garin (114° del ranking ATP) realizó una profunda autocrítica después de su inapelable derrota a manos del estadounidense Learner Tien (18°) por parciales de 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2, que le significó la eliminación en su debut en Roland Garros.

En conversación con el medio especializado "Clay", el tenista nacional partió señalando que "hay veces que uno pierde la motivación, pierde un poco los objetivos, sale la frustración. En lo personal, no estoy disfrutando porque no me he podido sentir bien físicamente".

Recordando los días previos al inicio del major francés, "Gago" afirmó que "me sentí muy bien entrenando, pero hoy llego al partido y no me encuentro bien. En el tercer set me vuelve el dolor que vengo sintiendo los últimos meses".

Al ser consultado, el ariqueño reveló que ha tenido molestias en su espalda y, en un plano más amplio, confesó que "es difícil disfrutar cuando no salen las cosas o cuando se repiten muchas cosas negativas. En general disfruto el tenis, pero es difícil después de diez, doce años viajando por todo el mundo lejos de la casa. Pasan cosas familiares y se pierde una gran parte de la vida personal".

"No te voy a decir que no lo disfruto (el tenis), pero es difícil mantenerse con la motivación alta cuando las cosas no se dan bien o se repiten lesiones y cosas difíciles de afrontar", complementó el "Tanque".

El nortino indicó que "me motivaba mucho estar aquí en Roland Garros. Lo disfruté hasta el tercer set, que no pude seguir compitiendo. Me vuelve el dolor y es una señal de que quizás tengo que parar a recuperarme. Si no estoy al cien, prefiero parar. Esto es muy frustrante, no estar al cien y volver a lesionarte en el partido".

Por último, Garin dejó en el aire su presencia en la gira sobre césped de cara a Wimbledon. "No sé, tengo que ver. Quizás no tengo nada y fue solo un susto, pero ahora siento dolor. Siento que el partido me impidió seguir compitiendo, y él (Learner Tien) también jugando muy bien. Tengo que evaluarlo mañana. Estos días lo veré con el equipo y con los doctores", cerró.

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