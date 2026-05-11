Palestino remonta ante D. Limache y le da la clasificación a O'Higgins en la Copa de La Liga

O'Higgins de Rancagua celebró a la distancia. En el césped del estadio Municipal de La Pintana, bajo una jornada marcada por el frío, Palestino superó por 3-2 a Deportes Limache.

Esta agónica remontada no solo significó la primera victoria para el técnico Guillermo Farré al mando de los árabes, sino que también garantizó el primer lugar del Grupo C de la Copa de la Liga para el cuadro celeste, otorgándoles la clasificación directa a las semifinales.

La escuadra de colonia afrontó este duelo ya eliminada del certamen, utilizando el compromiso como preparación para el reinicio del Campeonato Nacional. En la vereda opuesta, el elenco "tomatero" llegaba con la obligación absoluta de sumar de a tres para mantener sus esperanzas de avanzar hasta la última fecha de su zona.

Las acciones en el recinto del sur de la Región Metropolitana arrancaron con un ritmo vertiginoso. Apenas se cumplía el minuto de juego cuando Gonzalo Tapia conectó un certero cabezazo para inaugurar el marcador a favor del conjunto "baisano". Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata: a los 5', una efectiva presión alta en la salida rival permitió a Carlos Morales habilitar a Marcos Arturia, quien batió la portería con un ajustado tiro cruzado para decretar la paridad.

Ese tanto impulsó a los limachinos, quienes comenzaron a manejar los hilos del encuentro. Fieles a sus clásicas transiciones rápidas, encontraron la ventaja cuando Jean Meneses filtró un pase profundo aprovechando la velocidad de Daniel Castro. El atacante notó que el guardameta salió a destiempo, lo esquivó con destreza y definió desde fuera del área para concretar la remontada transitoria.

Sobre los 25 minutos, Tapia tuvo la chance de vestirse de héroe para los dueños de casa, pero falló al intentar driblar al portero. Ya en la etapa de complemento, Palestino buscó dar vuelta la página, topándose constantemente con un ordenado bloque defensivo "cervecero" que cerraba los espacios y generaba constante preocupación mediante contragolpes.

La escuadra rojinegra desperdició más de una oportunidad para ampliar su ventaja, perdonando la vida a su rival. La falta de contundencia les pasó la cuenta sobre el final: el árbitro Nicolás Millas sancionó penal a favor de los capitalinos tras un leve toque sobre Tapia. A los 87', Bryan Carrasco asumió la responsabilidad y convirtió con un potente derechazo.

El golpe fue letal para el "Tomate Mecánico". Solo dos minutos más tarde, el propio Carrasco se vistió de asistidor para encontrar a Ronnie Fernández, quien sentenció el definitivo triunfo del "Tino Tino".

Con esta caída, Limache se quedó estancado en seis puntos, perdiendo toda posibilidad de dar caza a O'Higgins en la tabla.

De cara a sus próximos desafíos, Palestino intentará mantener la senda triunfal este viernes a las 20:00 horas, cuando enfrente a Deportes La Serena, un equipo que se encuentra complicado con la zona de descenso. Por su parte, Deportes Limache deberá reponerse rápidamente para recibir a Universidad Católica a partir de las 20:00 horas de este sábado.

Ficha del partido:

Palestino: Sebastián Salas; Antonio Ceza, José Bizama, Fernando Meza (Ian Garguez, 45'), Jason León (Francisco Montes, 59'); Dilan Salgado, Julián Fernández, Gonzalo Tapia; Martín Araya (Bryan Carrasco, 73'), Ronnie Fernández, Ian Alegría (César Munder, 73'). (DT: Guillermo Farré)

Deportes Limache: Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; César Fuentes, Flavio Moya (Facundo Marín, 80'), Jean Meneses; Carlos Morales (Joaquín Montecinos, 67'), Marcos Arturia (Gonzalo Sosa, 67'), Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Nicolás Millas

Estadio: Municipal de La Pintana

PURANOTICIA