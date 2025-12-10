Palestino recurrió a la FIFA por cuotas impagas del Atlético Mineiro en traspaso de Iván Román

Desde el club nacional acusaron que los brasileños "no han pagado ni un solo peso y no contestaron más".
Palestino recurrió a la FIFA para reclamar por el retraso de Atlético Mineiro en las cuotas estipuladas por el traspaso de Iván Román, quien firmó por el cuadro brasileño en febrero pasado.
Una fuente al interior del club el reveló a AS Chile que "la situación ha generado molestia, porque realmente no han pagado ni un solo peso y no contestaron más".
De acuerdo con el citado medio, el "Galo" adquirió el 50% del pase del seleccionado criollo por un millón y medio de dólares, el cual debía ser cancelado en tres pagos de 500 mil de la divisa estadounidense cada uno.
Sin embargo, el equipo de Minas Gerais no habría abonado el primer monto acordado para septiembre y desde la tienda tetracolor señalaron que "no nos han respondido los correos, están así hace meses".
Frente a este hecho y asumiendo que el segundo pago, pactado para enero, no se efectuaría, el conjunto "baisano" presentó un recurso ante el ente rector del fútbol, aguardando por una resolución lo más pronto posible.
(Imagen: @ivanroman_3)
