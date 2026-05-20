Palestino quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer como visitante ante Gremio

Un Palestino batallador, pero impreciso en materia ofensiva perdió por 2-0 en su visita a Gremio de Porto Alegre, resultado que significó su eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El cuadro árabe llegaba a este partido prácticamente sin posibilidades de avanzar de fase, ya que además de ganar este miércoles y en la última fecha, también dependía de otros resultados. Su rival, en cambio, necesitaba la victoria para al menos asegurar su presencia en los playoffs.

El elenco gaúcho rompió el cero nada más iniciado el compromiso. Cristian Pavón sacó un potente remate desde fuera del área, el portero Sebastián Pérez dio rebote y el danés Martin Braithwaite apareció completamente destapado para abrir la cuenta a los tres minutos.

Al margen de esta ventaja inicial, el dueño de casa no pudo aumentar las cifras en una primera fracción que lo tuvo como dominador de las acciones pero donde los "baisanos" se las ingeniaron no solo para mantener a raya a los jugadores contrarios, sino también para acercarse al arco defendido por Weverton.

Para el complemento el encuentro dio un giro inesperado y fueron los pupilos de Guillermo Farré quienes tomaron el protagonismo de las acciones, generándose varias aproximaciones para haber emparejado las cifras ante un combinado brasileño que poco a poco fue perdiendo la calma.

Eso hasta el 67', momento en que Pavón recibió la pelota fuera del área y se lució con un misil que no pudo detener el "Zanahoria" Pérez, acabando con el ímpetu de una escuadra tetracolor que pudo haber estrechado las diferencias, pero Walter Kannemann sacó desde la línea un picotón de Nelson Da Silva (81').

De esta manera, el "Tino Tino" se estancó en el último puesto del Grupo F con solo dos puntos, timbrando su eliminación sin poder aun marcar un gol. Gremio, en cambio, se afianzó como sublíder con diez unidades, dos menos que Montevideo City Torque.

Ahora, Palestino deberá pensar en su duelo de este sábado a las 20:00 horas ante Unión La Calera por la Liga de Primera y cerrará su participación internacional el próximo martes cuando reciba a Deportivo Riestra a contar de las 18:00 horas.

(Imagen: @CDPalestinoSADP)

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