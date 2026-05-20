O'Higgins cae ante Boston River en Uruguay y se complica para avanzar en la Copa Sudamericana

O'Higgins estuvo errático en el estadio Centenario y perdió por 3-2 en un reñido enfrentamiento con Boston River, complicándose en el Grupo C de la Copa Sudamericana, pensando en una eventual clasificación a octavos de final.

El empate que firmaron Sao Paulo y Millonarios de Colombia dejaba a los pupilos de Lucas Bovaglio con una buena posibilidad de tomar por asalto la punta del grupo si derrotaban a un cuadro uruguayo ya eliminado y que además terminó el torneo apertura local en la parte media baja de la tabla.

La visita se apoderó del esférico desde un inicio y empezó a llegar constantemente sobre el arco defendido por Bruno Antúnez, con disparos de Francisco González (3'), Juan Leiva (10') y Felipe Faúndez (12') que inexplicablemente no lograron su cometido de abrir la cuenta.

Tras aguantar este sacudón vino la respuesta del dueño de casa. Facundo Muñoa avisó en el minuto 16 y momentos más tarde, el propio volante tomó las banderas, entró al área sin mayor oposición y se deshizo de un par de jugadores contrarios para rematar de zurda y superar al guardameta Omar Carabalí (21').

El gol charrúa cayó como un balde de agua fría para el "Capo de Provincia", el cual no pudo reaccionar y sobre el final de la primera mitad, Muñoa nuevamente armó la acción de riesgo y habilitó a Yair González para que este definiera de inmediato para aumentar las cifras en Montevideo.

Pero el elenco rancagüino salió con otra actitud a afrontar el complemento y rápidamente estrechó las diferencias. Faúndez recibió un pase por el sector derecho del área, enganchó para la izquierda y asistió al recién ingresado Thiago Vecino (47'), quien cacheteó la pelota y venció la resistencia del cancerbero.

Sin embargo, los locales frenaron raudamente el despertar forastero y después de tres aproximaciones clarísimas que no capitalizó (53', 54' y 60'), el exseleccionado uruguayo Gastón Ramírez, quien había ingresado hace pocos instantes, sorprendió a todos con un zapatazo de larga distancia que complicó a un Carabalí que no fue capaz de bloquear el tiro (64').

Aunque parecía que el partido no tendría más emociones, la escuadra celeste descontó con un potente cabezazo de Arnaldo Castillo (76') que de todas maneras no alcanzó, dejando al representativo chileno en el tercer puesto de su zona con siete puntos, hipotecando sus posibilidades de clasificar de manera directa a octavos de final.

O'Higgins no verá acción este fin de semana por la postergación de su duelo con Universidad de Chile, guardando todas sus energías para el trascendental encuentro del próximo martes a las 18:00 horas con Millonarios, donde ambos buscarán instalarse al menos en la fase de playoffs.

PURANOTICIA