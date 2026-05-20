Coquimbo clasifica a octavos de la Copa Libertadores tras empate entre Nacional y Universitario

Coquimbo Unido hizo historia y aseguró una inédita clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, un día después de haber goleado por 3-0 a Deportes Tolima.

El triunfo sobre el cuadro colombiano había dejado en buen pie al elenco aurinegro, el cual se benefició del tibio empate sin goles entre Nacional y Universitario de Deportes para anotarse en la siguiente ronda.

Con la quinta fecha del torneo ya resuelta, el combinado "filibustero" se instaló en el primer puesto con 10 puntos, superando por dos a los "cafetaleros" y le sacó cinco de ventaja a charrúas y peruanos, que no pueden siquiera alcanzarlo en puntaje.

De esta manera, el "Barbón" superó la fase de grupos por primera vez en sus 67 años de vida, dejando atrás lo ocurrido en su debut en el torneo internacional, cuando no pudo pasar de esta instancia en 1992.

En la última jornada, Coquimbo Unido podría ir por el liderato de su zona. Para hacerlo sin depender de otros resultados, le basta con empatar en su visita a Nacional.

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