Palestino oficializa la salida de Lucas Bovaglio tras cerrar la temporada 2025

Palestino confirmó este domingo la salida de su director técnico, Lucas Bovaglio, quien ya se había despedido de la institución tras el empate ante Huachipato en la última fecha del Campeonato de Primera División. El club de colonia oficializó la decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, la dirigencia agradeció “la calidad humana y el profesionalismo” del estratego argentino, además de los logros alcanzados durante su gestión iniciada en 2024. Entre ellos, destacaron el avance a octavos de final de la Copa Sudamericana en la temporada pasada y el cuarto lugar en el torneo nacional, hitos que consolidaron al cuadro árabe en el plano local e internacional.

El club también recordó los triunfos conseguidos durante la presente edición del torneo continental, incluyendo las victorias frente a Cruzeiro y Unión de Santa Fe, además de la reciente clasificación a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, con la que cerraron su campaña 2025.

Asimismo, el comunicado valoró el compromiso de Bovaglio con el desarrollo formativo de Palestino, destacando su rol en el fortalecimiento del proyecto juvenil y la proyección de nuevos talentos hacia el primer equipo.

Aunque Palestino aún no confirma al sucesor del DT saliente, Cristian Muñoz, reciente campeón de la Liga de Ascenso con Universidad de Concepción, aparece como el principal candidato para asumir la banca tetracolor.

PURANOTICIA