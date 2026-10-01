Palestino derrotó a Alianza Lima en Perú durante el receso por fecha FIFA

El Campeonato Nacional 2026 entró en receso debido a la fecha FIFA, por lo que algunos clubes aprovechan el parón para disputar partidos amistosos y mantener el ritmo de competencia de cara a la recta final del torneo.

Uno de ellos es Palestino, que la noche del miércoles disputó un amistoso internacional ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en Perú.

El cuadro árabe se impuso por 2-1 en un partido que comenzó ganando a los 6 minutos, luego de un remate desde fuera del área de Sebastián Gallegos que se desvió en un defensor rival.

El conjunto incaico logró igualar el marcador a los 18 minutos, mediante un cabezazo de Luis Ramos. Sin embargo, a los 44', los tetracolores volvieron a ponerse en ventaja con un lanzamiento penal convertido por Bryan Carrasco, que terminó siendo el tanto de la victoria.

En Alianza Lima, el chileno Esteban Pavez comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 58 minutos, durante el segundo tiempo.

Tras este triunfo, Palestino se prepara para regresar a la acción por el Campeonato Nacional el próximo 11 de octubre, cuando visite a Deportes Limache por la 24ª fecha.

PURANOTICIA