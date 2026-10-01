Marcelino Núñez habría encarado a Nicolás Córdova y abandonado la concentración de Chile sin despedirse

Una verdadera polémica rodea a la Selección chilena después de la abrupta salida de Marcelino Núñez de la Roja antes del último amistoso de la gira por Norteamérica, que será este martes 6 de octubre ante México en Los Angeles, California.

La ANFP dio a conocer durante la noche del miércoles la liberación del volante del Ipswich Town de Inglaterra de la convocatoria por "motivos personales".

Tras el comunicado del organismo de Quilín han surgido una ola de rumores, como que el mediocampista decidió abandonar la concentración al molestarse con el técnico Nicolás Córdova por no jugar en la derrota ante Estados Unidos y hasta que casi termina a los golpes con Lucas Cepeda.

Según consigna La Tercera, el jugador tuvo un duro conflicto con el entrenador interino tras recriminarle la manera en la que cuestionó al plantel en la conferencia de prensa luego de caer ante Canadá.

Por su parte, radio ADN dio a conocer que el formado en Universidad Católica "no informó de su salida de la concentración a Nicolás Córdova, sino que al gerente de selecciones, Felipe Correa".

"Fue tal lo intempestiva de su determinación que el futbolista no se despidió ni del staff técnico ni de sus compañeros antes de tomar sus cosas y volver a Inglaterra", añadió la emisora.

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